Bakla dizme tarifi

Malzemeler:

500 gr bakla

2 su bardağı mısır unu

Tuz

35 gr tereyağı

2 diş sarımsak

Üzeri için

Sarımsaklı yoğurt

Dereotu



Hazırlanışı:

Baklaların uç kısımlarını kesip unlu ve limonlu suda 30 dakika bekletin. Kaynayan limonlu suya atıp yumuşayıncaya kadar haşlayın ve buzlu suya aktarın. Mısır ununu bir tabağa alıp tuz ekleyin. Tavaya biraz yağ sürün. Baklaları teker teker mısır ununa bulayıp tavaya bir sıra dizin. İnce doğranmış sarımsak dilimleri ve küçük tereyağı parçaları yerleştirip baklalar bitinceye kadar işlemi tekrarlayın. En üste tekrar yağ yerleştirip orta ateşte bir tarafını 10 dakika pişirin. Tepsi ya da kapak yardımıyla çevirip 10 dakika daha pişirin. Sarımsaklı yoğurt gezdirip dereotu serperek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.