Bakla, enginar ve ricotta frittata

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4 kişilik 1 saat

Malzemeler

1 baş sarımsak

2 tatlı kaşığı avokado yağı

1 büyük yumurta sarısı

1 tatlı kaşığı hardal

1 tatlı kaşığı beyaz şarap sirkesi

12 yemek kaşığı ayçiçek yağı

Tatlandırmak için tuz



Frittata malzemeleri

6 büyük yumurta

4 yemek kaşığı krema

1 su bardağı beyazlatılmış bakla

3 enginar kalbi

8 yemek kaşığı ricotta peyniri

Tatlandırmak için; tuz ve karabiber

Servis için; taze nane yaprakları ve kızarmış ekmek dilimleri



Hazırlanışı

Fırını 200 dereceye ısıtın. Sarımsakların üzerine avokado yağını gezdirip bir folyoya sarın. Fırında 35 dakika bu şekilde pişirin. Derin bir kaba yumurta sarısını, hardalı ve sirkeyi koyun, üzerine biraz ayçiçek yağı ekleyin ve tam bir karışım elde edene kadar karıştırın. Kalan yağı da bu şekilde karışıma yedirene kadar işleme devam edin. Mayonez kıvamına gelene kadar devam edin, inceltmek için gerekirse birkaç damla soğuk su ekleyebilirsiniz. Fırınlanmış bütün sarımsağın kafasını yuvarlak şekilde kesin ve içindeki yumuşamış sarımsağı mayonezin içine ekleyin ve karıştırın. Fırını tekrar ısıtın. Frittata için yumurta ve kremayı karıştırın. Yanmaz bir fırın kabına yumurta karışımını dökün. Baklayı, enginarı ve ricotta peynirinin bir kısmını ekleyip karışımı fırında yüksek ateşte 3-5 dakika arası pişirin.

Frittata’yı fırından alın üzerini kalan ricotta peyniri ve nane yaprakları ile süsleyin. Sıcak olarak yanında mayonez ve kızarmış ekmek ile servis edin.