Balık köftesi

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6 kişilik

Malzemeler

400 gr beyaz etli fileto balık

1 orta boy soğan

1 diş sarımsak

2 dilim bayat ekmek

Tuz

Karabiber

Kızartmak için

Zeytinyağı

Galeta unu



Hazırlanışı:

Balık filetoyu tencereye alıp üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin. Balık eti yumuşayana kadar pişirin. Soğan ve sarımsağın kabuklarını soyup kıyın. Bayat ekmeklerin kabuklarını çıkarıp içini elinizle iyice ufalayın. Balık etinin suyunu süzüp bir cam kaseye alın. Soğan, sarımsak, ekmek içi, tuz, karabiber ekleyip yoğurun. Köfte harcını buzdolabında 1 saat bekletin. Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlak yassı köfteler hazırlayın. Zeytinyağını tavaya alıp ısıtın. Köfteleri galeta ununa bulayıp zeytinyağında kızartın. Yanında mevsim yeşillikleriyle birlikte servis yapın.

