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Ballı, balzamik soslu ızgara enginar kalbi ve roka

Ballı, balzamik soslu ızgara enginar kalbi ve roka tarifi

Malzemeler:
12 adet enginar kalbi
1 demet roka
15 adet kurutulmuş domates
1,5 yemek kaşığı parmesan peyniri
5 adet kırmızı erik
2 adet portakal
Sosu için
4 yemek kaşığı balzamik sirke
3 yemek kaşığı süzme bal
4 yemek kaşığı zeytinyağı
2 diş sarımsak
Sarımsağı ezip, bal ve sirke ile karıştırın. Zeytinyağını yavaş yavaş yedirerek çırpın.

Hazırlanışı:
Enginarları tuz, karabiber ve zeytinyağı ile marine ederek ızgarada kızartın. Kurutulmuş domates, portakal ve eriği dilimleyin. Yıkayıp kuruttuğunuz roka ve sos ile karıştırıp tabağa yerleştirin. 3 adet ızgara edilmiş enginar kalbini de tabağa koyup üzerine toz haline getirilmiş parmesan peyniri serpiştirerek servise sunun.

* Formsante dergisinden alınmıştır.

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