Ballı, balzamik soslu ızgara enginar kalbi ve roka tarifi

Malzemeler:

12 adet enginar kalbi

1 demet roka

15 adet kurutulmuş domates

1,5 yemek kaşığı parmesan peyniri

5 adet kırmızı erik

2 adet portakal

Sosu için

4 yemek kaşığı balzamik sirke

3 yemek kaşığı süzme bal

4 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak

Sarımsağı ezip, bal ve sirke ile karıştırın. Zeytinyağını yavaş yavaş yedirerek çırpın.



Hazırlanışı:

Enginarları tuz, karabiber ve zeytinyağı ile marine ederek ızgarada kızartın. Kurutulmuş domates, portakal ve eriği dilimleyin. Yıkayıp kuruttuğunuz roka ve sos ile karıştırıp tabağa yerleştirin. 3 adet ızgara edilmiş enginar kalbini de tabağa koyup üzerine toz haline getirilmiş parmesan peyniri serpiştirerek servise sunun.



* Formsante dergisinden alınmıştır.