Ballı ve ıspanaklı biftek

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6 kişilik

Malzemeler

800 gr biftek

1 soğan

Yarım su bardağı zeytinyağı

1 diş sarımsak

700 gr ıspanak

1 çay bardağı su

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı bal

Tuz

Karabiber

Susam



Hazırlanışı:

Biftekleri 2 cm kalınlığında doğrayın. Soğanı rendeleyip derin bir kaseye alın. Rendelenmiş sarımsak, tuz, karabiber, zeytinyağı, bal ekleyip çırpın. Etleri ilave edip karıştırın ve üzerini streç film ile kapatın. 12 saat buzdolabında bekletin. Tavayı ısıtıp etleri yüksek ateşte kavurun. Tereyağı ve suyu ekleyip yumuşayana kadar pişirin. Ispanakları iri doğrayarak tavaya ilave edin ve yumuşayıncaya kadar pişirin. Tuz, karabiber ile tatlandırıp ocaktan alın. Servis tabağına alıp üzerine susam serpiştirin. Sıcak servis yapın.