Balsamik sirkeli salata sosu
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Malzemeler
1 kahve fincanı balsamik sirke
Yarım kahve fincanı pirinç sirkesi
1 diş ezilmiş sarımsak
2 çay kaşığı rendelenmiş zencefil
2 çay kaşığı kıyılmış taze fesleğen
2 çay kaşığı toz şeker
1 çay kaşığı tuz
Bir tutam karabiber
1 kahve fincanı
Zeytinyağı
3 yemek kaşığı ayçiçek yağı
1 dal taze biberiye
Hazırlanışı:
Tüm malzemeyi derin bir kasede çırpıcı yardımıyla iyice karıştırın. Hazırladığınız salataya istediğiniz miktarda kullanabilirsiniz.
Not: Bu salata sosunu kapaklı bir kavanozda 3 gün boyunca buzdolabında saklayabilirsiniz. Mascolin salata, pancar ve ceviz ile yapılmış salatalarda bu sosla iyi bir lezzet yakalayabilirsiniz.
* Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.