Balsamik sirkeli salata sosu

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Malzemeler

1 kahve fincanı balsamik sirke

Yarım kahve fincanı pirinç sirkesi

1 diş ezilmiş sarımsak

2 çay kaşığı rendelenmiş zencefil

2 çay kaşığı kıyılmış taze fesleğen

2 çay kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

Bir tutam karabiber

1 kahve fincanı

Zeytinyağı

3 yemek kaşığı ayçiçek yağı

1 dal taze biberiye



Hazırlanışı:

Tüm malzemeyi derin bir kasede çırpıcı yardımıyla iyice karıştırın. Hazırladığınız salataya istediğiniz miktarda kullanabilirsiniz.



Not: Bu salata sosunu kapaklı bir kavanozda 3 gün boyunca buzdolabında saklayabilirsiniz. Mascolin salata, pancar ve ceviz ile yapılmış salatalarda bu sosla iyi bir lezzet yakalayabilirsiniz.



* Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.