Bamya çorbası

Bamya çorbası tarifi...

6 kişilik -

Malzemeler

Yarım kavanoz sivri bamya

1 soğan

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

200 g kuşbaşı et

3 su bardağı et suyu

2 parça limon tuzu

Tuz



Hazırlanışı:

Soğanı yemeklik doğrayıp zeytinyağında kavurun. Domates salçası, et ve et suyunu ilave edin. Etler yumuşamaya başladığında sivri bamyayı süzüp ekleyin. Tuzla tatlandırın. Limon tuzunu ilave edip 10 dakika daha pişirin. Sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.