Barbunya köftesi

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Barbunya köftesi nasıl yapılır?

6 kişilik -

Malzemeler

300 g barbunya

1 soğan

1 yumurta

2 yemek kaşığı galeta unu

Yarım çay bardağı ince kıyılmış maydanoz

Kimyon

Kırmızı pul biber

Tuz

Karabiber

Kızartmak için

Galeta unu

Ayçiçeği yağı



Hazırlanışı

Barbunyaları tencereye alıp üzerini geçecek kadar su ekleyin ve kısık ateşte yumuşayıncaya kadar pişirin. Suyunu süzüp soğumaya bırakın. Barbunyayı mutfak robotunda püre haline getirin. Rendelenmiş soğan, yumurta, galeta unu, kıyılmış maydanoz, kimyon, kırmızı pul biber, karabiber ve tuz ekleyip yoğurun. 30 dakika buzdolabında bekletin. Ellerinizi hafif ıslatarak karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın. Yuvarlayıp düzleştirin. Galeta ununa bulayıp kızgın yağda kızartın. Ilık servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.



