Barbunya köftesi
Barbunya köftesi nasıl yapılır?
6 kişilik
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Malzemeler
300 g barbunya
1 soğan
1 yumurta
2 yemek kaşığı galeta unu
Yarım çay bardağı ince kıyılmış maydanoz
Kimyon
Kırmızı pul biber
Tuz
Karabiber
Kızartmak için
Galeta unu
Ayçiçeği yağı
Hazırlanışı
Barbunyaları tencereye alıp üzerini geçecek kadar su ekleyin ve kısık ateşte yumuşayıncaya kadar pişirin. Suyunu süzüp soğumaya bırakın. Barbunyayı mutfak robotunda püre haline getirin. Rendelenmiş soğan, yumurta, galeta unu, kıyılmış maydanoz, kimyon, kırmızı pul biber, karabiber ve tuz ekleyip yoğurun. 30 dakika buzdolabında bekletin. Ellerinizi hafif ıslatarak karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın. Yuvarlayıp düzleştirin. Galeta ununa bulayıp kızgın yağda kızartın. Ilık servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.