Beyaz peynirli kabak bayıldı

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6 kişilik

Malzemeler

1 kg kabak

2 soğan

2 büyük boy domates

7 diş sarımsak

Yarım tatlı kaşığı toz şeker

6 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım su bardağı su

50 gr beyaz peynir

3-4 dal maydanoz

Tuz



Hazırlanışı

Soğanların kabuğunu soyup piyazlık doğrayın. Domateslerin kabuğunu soyup küçük doğrayın. Sarımsakların kabuğunu soyup ortadan ikiye kesin. Soğan, domates, sarımsak, tuz ve şekeri bir kaba alıp çatalla hafifçe ezerek karıştırın. Kabakların kabuğunu soyup iki ucunu kesin. Kopmayacak şekilde enine ortadan ikiye kesin. İçlerini çıkarıp hazırladığınız domatesli harcı içlerine doldurun. Tencereye yan yana dizin. Suyu ve zeytinyağını ekleyip 5 dakika yüksek ateşte pişirin. Ocağı kısıp 30 dakika pişirin. Kabakları servis tabağına alıp üzerine ufalanmış beyaz peyniri serpin. Maydanoz yapraklarıyla süsleyip servis yapın.



* Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.