Beyaz peynirli menemen nasıl yapılır?
Kahvaltı için lezzetli ve pratik bir öneri: Beyaz peynirli menemen
Malzemeler
1 soğan
1 kırmızı kapya biberi
2 diş sarımsak
4 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı biber salçası
3 domates
1 çay kaşığı toz şeker
4 yumurta
Tuz
Karabiber
Yarım çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı kırmızı pul biber
Üzeri için
Rendelenmiş beyaz peynir
Maydanoz
Fesleğen
Hazırlanışı:
- Yemeklik doğradığınız soğan, küp doğradığınız kırmızı kapya biberi ve ezdiğiniz sarımsakları zeytinyağında soteleyin.
- Sebzeler yumuşamaya başlayınca salçalar, küp doğradığınız domates ve toz şekeri ilave edin.
- Tuz ve baharatlarla tatlandırıp domatesler suyunu çekene kadar pişirin.
- Yumurtaları kırın.
- Yumurtalar pişmeye başlayınca rendelenmiş beyaz peynir ve ince kıydığınız yeşillikleri ilave edin.
- Kapağı kapalı olarak 2-3 dakika daha pişirip ocaktan alın. Yanında kızarmış ekmekle sıcak servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.