Bezelyeli pirinç pilavı tarifi

Malzemeler:

1 çay bardağı bezelye

2.5 su bardağı su

1 soğan

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1.5 su bardağı yasemin pirinci



Hazırlanışı:

Bezelyeyi 2.5 su bardağı su ile hafif diri kalacak şekilde haşlayıp ocaktan alın. Suyunu tekrar kaynatıp bir kenara ayırın. Yemeklik doğradığınız soğanı erittiğiniz tereyağı ve zeytinyağında pembeleşinceye kadar soteleyin. Yıkayıp süzdüğünüz pirinci ilave edip pirinçler şeffaflaşıncaya kadar kavurun. Bezelyeyi haşladığınız suyla beraber pirinçlere ilave edin. Pirinçler göz göz oluncaya kadar pişirip ocaktan alın. 20 dakika dinlendirin. İnce kıydığınız dereotu ile süsleyerek servis yapın.