Biber reçeli

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Kahvaltı sofralarınız için...

8 kişilik -

Malzemeler:

5 acı kırmızı biber (Arnavut biberi ya da Meksika biberi)

5 kırmızıbiber (Kapya)

2 su bardağı şeker

1 su bardağı su

1 tatlı kaşığı limon suyu



Hazırlanışı

Saplarını kopararak çekirdeklerini çıkardığınız biberleri yıkayarak süzülmesi için kenara alın. Yemeklik olarak doğradığınız biberleri tencereye alın. Üzerine şeker ilave ederek 2 saat bekletin. 1 su bardağı su ilave ederek kısık ateşte kaynayana kadar pişirin. Kaynadıktan sonra orta ateşte 40 dakika karıştırarak pişirmeye devam edin. Ocağı kapatmadan önce limon suyunu ekleyin. 10 dakika beklettikten sonra kavanoza doldurarak kapağını kapatın. Kavanozları ters çevirerek ertesi gün kahvaltıda servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.