Biberiyeli, patatesli kuzu budu

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4 kişilik -

Malzemeler

800 gr’lık kemiksiz kuzu budu

50 ml keçiboynuzu pekmezi

2 diş sarımsak

2 dal taze biberiye

50 ml zeytinyağı

Tuz

Taze çekilmiş karabiber

Biberiyeli patates için

500 gr taze patates

80 gr tereyağı

3 dal biberiye

1 diş sarımsak

Tuz

Taze çekilmiş karabiber



Hazırlanışı:

Keçiboynuzu pekmezi, kıyılmış sarımsak, kıyılmış biberiye, zeytinyağı, tuz ve taze çekilmiş karabiberi büyük bir yayvan kabın içine alın. Kemiksiz kuzu budunu ekleyip sosu etin her yanına bulayın. üzerini streç folyoyla kapatıp buzdolabında bir gece bekletin. Taze patatesleri bol suyla yıkayıp bir fırın kabına dizin. Tereyağını küçük bir tencerede eritin. Biberiye ve kabuğu soyulmuş sarımsağı ekleyin. Biberiye ve sarımsağın aroması tereyağına geçene kadar 2-3 dakika kavurun. Tereyağını patateslerin üzerine gezdirin. Tuz ve taze çekilmiş karabiber serpin. 150 derecede ısıtılmış fırında 40 dakika pişirin. Kuzu budunu fırın tepsisine yerleştirin. 150 derece fırında 2 saat 20 dakika pişirin. Patateslerle birlikte sıcak servis yapın.