Biberiyeli, patatesli kuzu budu
4 kişilik
-
Malzemeler
800 gr’lık kemiksiz kuzu budu
50 ml keçiboynuzu pekmezi
2 diş sarımsak
2 dal taze biberiye
50 ml zeytinyağı
Tuz
Taze çekilmiş karabiber
Biberiyeli patates için
500 gr taze patates
80 gr tereyağı
3 dal biberiye
1 diş sarımsak
Tuz
Taze çekilmiş karabiber
Hazırlanışı:
Keçiboynuzu pekmezi, kıyılmış sarımsak, kıyılmış biberiye, zeytinyağı, tuz ve taze çekilmiş karabiberi büyük bir yayvan kabın içine alın. Kemiksiz kuzu budunu ekleyip sosu etin her yanına bulayın. üzerini streç folyoyla kapatıp buzdolabında bir gece bekletin. Taze patatesleri bol suyla yıkayıp bir fırın kabına dizin. Tereyağını küçük bir tencerede eritin. Biberiye ve kabuğu soyulmuş sarımsağı ekleyin. Biberiye ve sarımsağın aroması tereyağına geçene kadar 2-3 dakika kavurun. Tereyağını patateslerin üzerine gezdirin. Tuz ve taze çekilmiş karabiber serpin. 150 derecede ısıtılmış fırında 40 dakika pişirin. Kuzu budunu fırın tepsisine yerleştirin. 150 derece fırında 2 saat 20 dakika pişirin. Patateslerle birlikte sıcak servis yapın.