Biberli, patlıcanlı bulgur pilavı

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- kişilik -

Malzemeler

1.5 su bardağı pilavlık bulgur

3,5-4 su bardağı sıcak su

1 yemek kaşığı acı biber salçası

1 soğan

8 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Kimyon

Yarım patlıcan

Yarım kırmızıbiber

Yarım sarı biber

2 yemek kaşığı kapari

2 yemek kaşığı kuru üzüm

Yarım çay kaşığı tereyağı

2/3 su bardağı yeşil zeytin

Kızartmak için:

Ayçiçeği yağı



Hazırlanışı:

Biberleri iri küp şeklinde doğrayıp zeytinyağının yarısı ile soteleyin. Patlıcanı küp şeklinde doğrayın ve 10 dakika tuzlu suda beklettikten sonra kızgın yağda kızartın. Kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını süzdürün. üzümleri tereyağı ile 1-2 dakika soteleyin. Soğanı yemeklik doğrayıp kalan zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavurun. Salçayı ekleyin. Bulguru ilave ederek şeffaflaşıncaya kadar kavurmaya devam edin. Sıcak su ekleyip kısık ateşte suyunu çekinceye kadar pişirin. Tuz ve baharatlarla tatlandırın. Kızarmış patlıcan, biberler, kapari, üzüm ve zeytini pilava ekleyip harmanlayın ve ocaktan alın. Kapak ile tencere arasına kağıt havlu yerleştirip 10 dakika dinlendirin. Sıcak servis yapın.