Biberli ve kiraz domatesli spagetti

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6 kişilik

Malzemeler

1 paket spagetti

1 taze soğan

2 salçalık kırmızıbiber

1 Arnavut biberi

6 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım limonun kabuğu

250 gr kiraz domates

Deniz tuzu

Karabiber

Fesleğen yaprakları



Hazırlanışı

Kırmızıbiberleri yıkayıp kurulayın. Sap ve çekirdeklerini temizleyip çok küçük küpler şeklinde kesin. Taze soğanı temizleyip kıyın. Arnavut biberinin çekirdeklerini temizleyip kıyın. Limonun kabuğunu rendenin ince yanıyla rendeleyin. Domatesleri yıkayıp ortadan ikiye kesin. Zeytinyağını büyük bir tencereye alın. Biber parçalarını ekleyip kısık ateşte hafifçe yumuşayana kadar soteleyin. Biberler hafifçe yumuşadığında taze soğan ve domatesi ekleyip sotelemeye devam edin. Bu arada spagettiyi tuz eklenmiş kaynar suya ekleyip hafifçe diri kalacak şekilde 8 dakika haşlayın. Süzgece alıp suyunu süzün. Rendelenmiş limon kabuğu, tuz, karabiber ve kıyılmış Arnavut biberini sosa ekleyip karıştırın. Suyunu süzdüğünüz spagettiyi sosa ilave edip iyice harmanlayın. Fesleğen yapraklarıyla süsleyip sıcak servis yapın.



* Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.