Buğdaylı ıspanak çorbası tarifi

Malzemeler

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 kabak

1 su bardağı haşlanmış buğday

3 su bardağı tavuk suyu

1 demet ıspanak

4-5 dal taze fesleğen

Tuz

Karabiber

200 ml krema

Üzeri için

Susam

Fesleğen



Hazırlanışı

Ezdiğiniz sarımsağı zeytinyağında pembeleşinceye kadar soteleyin. Küp doğradığınız kabağı ilave edip kabaklar hafif yumuşayıncaya kadar sotelemeye devam edin. Haşlanmış buğday ve tavuk suyunu ilave edip kaynatın. çorba kaynamaya başlayınca ince kıydığınız ıspanak, fesleğen, tuz ve karabiberi ilave edip kısık ateşte pişirin. Tüm sebzeler tamamen yumuşadığında kremayı ilave edin. Bir taşım daha kaynatıp ocaktan alın. Pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar blenderdan geçirin. Üzerini ince kıyılmış fesleğen ve susam ile süsleyin ve sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

