Bulgur salatası

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

4 kişilik -

Malzemeler

2 su bardağı midyat tipi bulgur

1 kase kıyılmış maydanoz

1 kase kıyılmış kıvırcık marul

2 domates

3 közlenmiş kırmızıbiber

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 limonun suyu

1.5 su bardağı sıcak su

Tuz



Hazırlanışı:

Bulguru bir kaba alın. üzerine sıcak suyu gezdirip karıştırın. üzerini bir kapakla kapatıp yumuşayana kadar bekletin. Kırmızıbiberleri ve domatesleri küp doğrayın. Bulgur, kıvırcık marul, maydanoz, kırmızıbiber ve domatesleri büyük bir kaseye alın. Zeytinyağı, tuz ve limon suyunu ekleyip karıştırın. Servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.