Bulgurlu ve etli pırasa

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4 kişilik -

Malzemeler

1 kg pırasa

2 yemek kaşığı tereyağı

500 gr parça dana eti

1 büyük boy soğan

1 yemek kaşığı biber salçası

2 domates

1 su bardağı iri bulgur

Tuz



Hazırlanışı

Pırasaları temizleyip irice doğrayın. Eti kıyılmış soğan ve tereyağı ile birlikte kavurun. Küp doğranmış domatesi ve salçayı da ekleyin. Birkaç dakika daha kavurun. İri bulguru, pırasayı ve tuzu ilave edin. üzerini örtecek kadar su ilave edin. Bulgur yumuşayıncaya kadar orta ateşte pişirin. Sıcak servis yapın.