Bütün lahana dolması tarifi
Malzemeler:
1 küçük veya orta boy lahana
400 g kıyma
2 soğan
1 yemek kaşığı dolmalık fıstık
1 su bardağı pirinç
1 kahve fincanı kuş üzümü
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı kırmızı toz biber
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kuru nane
1 su bardağı zeytinyağı
1 yemek kaşığı biber salçası
1 yemek kaşığı domates salçası
Yarım demet taze nane
Yarım demet maydanoz
Yarım demet dereotu
2 dal taze reyhan veya fesleğen
Hazırlanışı:
Lahananın içini temizleyip oyun. Soğanları yemeklik doğrayıp bir tavaya alın. 2 yemek kaşığı yağ ve dolmalık fıstıkları ekleyip birlikte yumuşayana kadar kavurun. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Pirinci ve kuş üzümlerini ayrı kaplarda sıcak suda bekletin. Pirinci beklettikten sonra akan suyun altında yıkayıp süzün. İç malzemesi için kıymayı karıştırma kabına alın. Önceden kavurduğunuz soğan ile dolmalık fıstıkları, tuzu, baharatları, süzmüş olduğunuz kuş üzümlerini, salçaları, pirinci, ince kıyılmış yeşillikleri ekleyip iyice karıştırın. Hazırladığınız iç malzemeyi içini oyduğunuz lahananın içine doldurun. Kalan lahana yapraklarını üzerine kapak olacak şekilde veya tamamen kapatacak şekilde yerleştirin. Lahanayı büyük bir tencerenin içine ters çevirerek yerleştirin. Üzerine zeytinyağını gezdirin, 2 su bardağı su ekleyin. Önce yüksek ateşte 5 dakika pişirin. Daha sonra ateşi kısıp lahana iyice yumuşayana kadar pişirin. Servis tabağına çıkartarak sıcak servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.