Akşam yemeği için hem lezzetli hem sağlıklı bir tarif!

Malzemeler

2 taze enginar

1 orta boy soğan

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı zencefil

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı un

75 ml krema

Yeteri kadar su

1 avuç ceviz içi

Yeteri kadar tuz

Yeteri kadar karabiber





Hazırlanışı:

Enginarların dış kalın yapraklarını ortasındaki açık ve en ince yapraklara kadar temizleyin. Uç kısmını 2 parmak kalınlığında kesip atarak 4 parçaya bölün ve ortasındaki tüylü kısımları temizleyin. Tencereye zeytinyağı ilave edip soğan ve sarımsağı soteleyin. Enginar ve yaprakları da zencefille birlikte soteleyin. Un ekleyip sotelemeye devam edin. Daha sonra su ilave ederek kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra blender’dan geçirerek süzün. Tekrar tencereye alınıp krema ekleyin. Biraz daha kaynadıktan sonra ufalanmış cevizleri ekleyerek servis yapın. Ekmek kızartma makinesinde parmesan ve fesleğen ile kızartılmış ekmek ile servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

