Cevizli ezme

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Lezzetli bir meze...

- kişilik -

Malzemeler

3 domates (kabukları soyulmuş)

1 acı sivri biber

1 soğan

4 diş ezilmiş sarımsak

1 yemek kaşığı biber salçası

Yarım demet maydanoz

1 yemek kaşığı nar ekşisi

Yarım limonun suyu

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı sumak

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 tatlı kaşığı acı pul biber

1 çay kaşığı tuz

İri dövülmüş ceviz (süslemek için)



Hazırlanışı:

Domates, soğan, biber ve maydanozu ince kıyarak derin bir kaba alın. Tüm malzemeyi karıştırarak kaşık yardımıyla ezin. Salça, sarımsak, sumak, pul biber, kuru nane, tuz, limon suyu, nar ekşisi ekleyerek ezmeye devam edin. Zeytinyağını ilave ederek karıştırın. Servis tabağına aldıktan sonra üzerini cevizle süsleyerek servis yapın.



* Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.