Çilek reçeli

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- kişilik -

Malzemeler

1 kg çilek

1 kg toz şeker

Yarım limonun suyu veya 1 çay kaşığı limon tuzu



Hazırlanışı

Çileklerin saplarını kesin. Derin bir kaseye çilekleri alıp üzerine toz şekeri serpin. En az 5-6 saat veya 1 gece buzdolabında bekletin. Toz şekerli çileği tencereye alın. Orta ateşte kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra ateşi kısın ve 30- 35 dakika pişirin. Üzerine limon suyunu veya limon tuzu ilave edin. 2-3 dakika daha kaynadıktan sonra reçeli kavanozlara paylaştırın. Soğuduktan sonra kapağını sıkıca kapatıp güneş görmeyen bir yerde muhafaza edin.



Not: Reçelinizi daha koyu kıvamlı isterseniz kısık ateşte kaynama süresini biraz daha uzatabilirsiniz.





* Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.