Çilek reçeli
- kişilik
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Malzemeler
1 kg çilek
1 kg toz şeker
Yarım limonun suyu veya 1 çay kaşığı limon tuzu
Hazırlanışı
Çileklerin saplarını kesin. Derin bir kaseye çilekleri alıp üzerine toz şekeri serpin. En az 5-6 saat veya 1 gece buzdolabında bekletin. Toz şekerli çileği tencereye alın. Orta ateşte kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra ateşi kısın ve 30- 35 dakika pişirin. Üzerine limon suyunu veya limon tuzu ilave edin. 2-3 dakika daha kaynadıktan sonra reçeli kavanozlara paylaştırın. Soğuduktan sonra kapağını sıkıca kapatıp güneş görmeyen bir yerde muhafaza edin.
Not: Reçelinizi daha koyu kıvamlı isterseniz kısık ateşte kaynama süresini biraz daha uzatabilirsiniz.
* Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.