Çipura buğulama

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- kişilik -

Malzemeler

2 adet çipura

1 adet patates

1 adet havuç

1 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Süslemek için:

Dereotu

1 adet limon



Hazırlanışı:

Halka halka doğradığınız soğanı zeytinyağında çevirin. Üzerine patates ve havucu küp küp doğrayıp ekleyin. Biraz tuz koyarak çok yumuşatmadan kavurun. Temizlenmiş çipura balıklarını fırın tepsisine alın ve balıkların aralarını kavurduğunuz karışımla doldurun. Artan malzemeyi de balıkların üzerine yayın. Biraz sıcak su koyup 180 derecede ısıtılmış fırında 15 dakika pişirin. Üzerini limon dilimleri ve dereotu ile süsleyip servis yapın.