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Malzemeler

500 gr orta yağlı kıyma

1.5 çay bardağı ince bulgur

1 su bardağı sıcak su

1 kahve fincanı galeta unu

1 orta boy soğan

Tuz

Kimyon

5-6 dal maydanoz

1 kahve fincanı ayçiçeği yağı (kızartmak için)

Soğanlı garnitür için

2 büyük boy kırmızı soğan

1 tatlı kaşığı sumak

Tuz

5-6 dal maydanoz



Hazırlanışı:

İnce bulguru çukur bir kaba alın. Üzerine sıcak suyu ekleyin. 10 dakika bekletin. üzerine kıymayı, galeta ununu, tuzu, kimyonu, kıyılmış maydanozu ve rendelenmiş soğanı ilave edin. İyice yoğurun. Karışımdan cevizden biraz daha büyük parçalar koparıp avucunuzun içinde yassılaştırın. Ayçiçeği yağını yapışmaz yüzeyli bir tavada kızdırın. Köfte hamurlarını bu yağda her iki tarafını çevirerek kızartın. Garnitürü için soğanı soyup halka şeklinde doğrayın. Tuzu ekleyip hafifçe ovun. Sumağı, tuzu ve iri doğranmış maydanozu ekleyip karıştırın. Kızaran köfteleri garnitürle birlikte harmanlayıp servis yapın.