Dana Islama
2 kişilik
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Malzemeler
100 gr dana eti
½ soğan
½ kırmızıbiber
½ sivri biber
1 diş sarımsak
1 yemek kaşığı domates salçası
1 kuru yufka
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kırmızı pul biber
Ceviz içi
Süslemek için
Maydanoz
Hazırlanışı
Et ve bütün sebzeleri kuşbaşı doğrayın.
Tavada zeytinyağı ile önce ince
doğradığınız sarımsak ve soğanı
pembeleşinceye kadar kavurun.
Kırmızıbiber, sivri biber ve eti ilave edip
soteleyin. Salçayı ekleyerek kavurup su
ilave edin. Tuz, karabiber ve pul biber ile
tatlandırın. 15 dakika kaynatın. Tabağa
yufkaları elle kırarak paylaştırın. Üzerine
hazırladığınız etli karışımı aktarın. Üzerine
iri çekilmiş ceviz içi serpin. Maydanoz ile
süsleyerek servis yapın. Kuru yufka için,
yufkaları fırın tepsisine alın.160 derece
fırında 5 dakika kurumasını sağlayın.