Dana Islama

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2 kişilik -

Malzemeler

100 gr dana eti

½ soğan

½ kırmızıbiber

½ sivri biber

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

1 kuru yufka

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı pul biber

Ceviz içi



Süslemek için

Maydanoz



Hazırlanışı

Et ve bütün sebzeleri kuşbaşı doğrayın. Tavada zeytinyağı ile önce ince doğradığınız sarımsak ve soğanı pembeleşinceye kadar kavurun. Kırmızıbiber, sivri biber ve eti ilave edip soteleyin. Salçayı ekleyerek kavurup su ilave edin. Tuz, karabiber ve pul biber ile tatlandırın. 15 dakika kaynatın. Tabağa yufkaları elle kırarak paylaştırın. Üzerine hazırladığınız etli karışımı aktarın. Üzerine iri çekilmiş ceviz içi serpin. Maydanoz ile süsleyerek servis yapın. Kuru yufka için, yufkaları fırın tepsisine alın.160 derece fırında 5 dakika kurumasını sağlayın.