Dana külbastı etli makarna tarifi

Malzemeler

1 paket mafaldine makarna

Sosu için

200 g dana külbastı eti

Zeytinyağı

Tuz

Karabiber

3 diş sarımsak

1 soğan

1 tatlı kaşığı biber salçası

4-5 dal taze soğan

2-3 yaprak beyaz lahana

1 chili biberi



Hazırlanışı:

Makarnayı haşlayıp suyunu süzün. İri doğradığınız dana külbastı etlerini yayvan bir kaba alın. üzerine zeytinyağı gezdirip tuz karabiber serpin. üzerini streç filmle kapatıp buzdolabında iki saat bekletin. 3 yemek kaşığı zeytinyağını bir tavada ısıtın. Ezdiğiniz sarımsak ve yemeklik doğradığınız soğanı pembeleşinceye kadar soteleyin. Salça ve etleri ilave edip etler iyice yumuşayıp suyunu çekene kadar pişirin. İri doğradığınız taze soğan, ince doğradığınız beyaz lahana, chili biberi ve haşlayıp süzdüğünüz makarnayı ilave edin. 3-4 dakika daha pişirip ocaktan alın. Sıcak servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

