Domates reçeli

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Domates reçeli nasıl yapılır?

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Malzemeler

1 kg İtalyan domates (uzun sivri ve içinde çok az çekirdek bulunan domates türü)

1 yemek kaşığı sönmemiş toz kireç

1 su bardağı su

1 kg toz şeker

5 karanfil

1 limonun suyu

Üzeri için

1 çay bardağı kabukları soyulmuş tuzsuz badem



Hazırlanışı:

Domatesleri yıkayın ve üzerindeki yeşil sapları çıkarmadan, kireç ilave ettiğiniz suda bir gece bekletin. Ertesi gün domatesleri çok iyi yıkayın ve bu aşamada üzerindeki yeşil sapları çıkartın. Bir tencereye su ve şekeri koyarak 20 dakika ağır ateşte kaynatın. Karışım koyulaşmaya başlayınca karanfilleri ve domatesleri ilave edin. Ağır ateşte 20 dakika daha kaynatıp limon suyunu ekleyerek bir taşım daha kaynatın ve tencerenin kapağını kapatıp ocaktan alın. Reçel kapağı kapalı olarak iyice soğuduktan sonra kavanozlara alıp serin bir yerde bekletin. Üzerini kabuğu soyulmuş tuzsuz bademle süsleyerek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.