Domates soslu pirzola tarifi
Malemeler:
1 kg kemikli pirzola
2 soğan
5 yemek kaşığı zeytinyağı
1 su bardağı rendelenmiş domates
1 tatlı kaşığı domates salçası
Tuz
Karabiber
Yenibahar
3 çeri domates
3 sivri biber
Kızartmak için
Sızma zeytinyağı
Hazırlanışı:
Pirzolaları zeytinyağında hafif kızartın. Yemeklik doğradığınız soğanı zeytinyağında pembeleşinceye kadar soteleyin. Hafif kızarttığınız pirzolalara rendelenmiş domatesi ekleyin. Etlerin üzerini geçecek kadar su ilave edin. Tuz ve baharatlarla tatlandırıp çeri domatesleri ve sivri biberleri ekleyin ve etler yumuşayıncaya kadar kapağı kapalı olarak pişirin. Sıcak servis yapın.