Domates soslu pirzola tarifi

Malemeler:

1 kg kemikli pirzola

2 soğan

5 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı rendelenmiş domates

1 tatlı kaşığı domates salçası

Tuz

Karabiber

Yenibahar

3 çeri domates

3 sivri biber

Kızartmak için

Sızma zeytinyağı



Hazırlanışı:

Pirzolaları zeytinyağında hafif kızartın. Yemeklik doğradığınız soğanı zeytinyağında pembeleşinceye kadar soteleyin. Hafif kızarttığınız pirzolalara rendelenmiş domatesi ekleyin. Etlerin üzerini geçecek kadar su ilave edin. Tuz ve baharatlarla tatlandırıp çeri domatesleri ve sivri biberleri ekleyin ve etler yumuşayıncaya kadar kapağı kapalı olarak pişirin. Sıcak servis yapın.