Domates soslu ve sebzeli palamut

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Akşam yemeği için sağlıklı bir öneri...

4 kişilik -

Malzemeler

2 palamut

1 su bardağı haşlanmış nohut

Zeytinyağı

300 gr ıspanak

6 küçük patates

2 domalık renkli biber

5-6 dal taze kekik

Sosu için

1 kg domates

Kereviz sapı

1 soğan

2 diş sarımsak

3-4 dal fesleğen

2 defne yaprağı

1 limon

Zeytinyağı

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı:

Sosu için, yemeklik doğradığınız soğanı ve sarımsakları tencerede zeytinyağında soteleyin. İnce doğranmış kereviz saplarını, kabuklarını soyup iri doğradığınız domatesleri ilave ederek sotelemeye devam edin. Bir bardak su ilave ekleyip kısık ateşte kaynamaya bırakın. Fesleğen, defne yaprağı, tuz ve karabiberi ilave edip arada karıştırarak sos kıvamına gelene kadar kaynatıp ocaktan alın. Sosu iyice ezin. Geniş bir tencereye zeytinyağı, taze kekik, küp doğranmış renkli biber ve küçük patatesleri ekleyerek soteleyin. Patatesler ve biberler hafif yumuşayınca 3 parmak kalınlığında dilimlediğiniz palamutları da ilave ederek 2 dakika soteleyin. Limon suyu ve domates sosunu ilave ederek kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra nohutları ekleyin. Ocaktan almaya yakın ince doğranmış ıspanakları ekleyip 1-2 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.