Domates soslu zeytinli tavuk butları tarifi

Malzemeler:

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

6 parça tavuk but eti

Sosu için

3 su bardağı rendelenmiş domates

1 yemek kaşığı domates püresi

1 sarı domates

Tuz

Karabiber

Kekik

Kırmızı pul biber

Sumak

1 su bardağı çekirdeksiz siyah zeytin

Üzeri için

Taze biberiye



Hazırlanışı:

Zeytinyağı ve salçaları bir kasede karıştırıp tavuk but etlerinin üzerine bir fırça yardımıyla sürün ve yapışmaz yüzeyli bir tavada hafif kızartın. Sosu için, rendelenmiş domates, domates püresi ve tavla zarı formunda doğradığınız sarı domatesi dikdörtgen bir fırın kabına alıp karıştırın. Tuz ve baharatlarla tatlandırın. Hafif kızarttığınız tavuk but etlerini sosun üzerine alın. Çekirdeksiz siyah zeytini ilave edin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirin. Biberiye ile süsleyerek sıcak servis yapın.