Lezzetli bir köfte tarifine ne dersiniz?

Malzemeler

500 gr dana kıyma

1 adet soğan

4 diş sarımsak

20 gr sarımsaklı acı sos

30 gr tatlı-ekşi sos

1 limon kabuğu

2 adet kırmızı Meksika biberi

3 dal taze kekik

3 dal maydanoz

1 yumurtanın beyazı

50 g galeta unu

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Sosu için

2 diş sarımsak

4 yemek kaşığı zeytinyağı

2 domates

200 gr konserve domates

200 ml tavuk suyu

2 dal taze fesleğen

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı

Küp doğradığınız soğan, sarımsak, Meksika biberi, kıyma, tuz, karabiber, sarımsaklı acı sos, tatlı ekşi sos, rendelenmiş lime kabuğu ince kıydığınız maydanoz, kekik, yumurta akı, zeytinyağı ve galeta unu geniş bir karıştırma kabına alarak yoğurun. Harçtan parçalar kopartın ve elinizle yuvarlayarak top köfteler hazırlayın. Köfteleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10-15 dakika pişirin. Sosu için ince kıydığınız sarımsakları zeytinyağında pembeleşinceye kadar soteleyin. Küp doğradığınız domatesleri ilave edip 3-4 dakika pişirin. Konserve domates, tavuk suyu, taze fesleğen, tuz ve karabiberi ekleyip 5 dakika kaynatın. Ocaktan alıp blenderdan geçirin. Köfteleri bir servis tabağına alın. Yanında sos ile sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

