Domatesli taraklık

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4 kişilik -

Malzemeler

1 kg kemikli pirzola

2 soğan

3 domates

1 yemek kaşığı domates salçası

30 gr tereyağı

2 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı yenibahar



Hazırlanışı:

Pirzolaları ızgarada hafifçe kızartın. Soğanların kabuğunu soyup kıyın. Domatesleri yuvarlak dilimleyin. Tereyağını tavada eritip soğanı şeffaflaşıncaya kadar kısık ateşte kavurun. Pirzolaları ekleyip 2-3 dakika her iki tarafını da pişirin. Domates salçasını bir kaseye alıp biraz su ekleyerek inceltin. Tavaya ilave edip etlerin üzerini geçecek kadar su ekleyin. Baharat, tuz ve domates dilimlerini ekleyin. Tavanın kapağını kapatıp etler yumuşayana kadar pişirin. Sıcak servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.