Domatesli ve bamyalı fırın makarna

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4 kişilik -

Malzemeler

1 paket penne makarna

500 gr bamya

2 çay bardağı domates püresi

200 gr kiraz domates

2 salçalık kırmızıbiber

1 sivri biber

3 diş sarımsak

Yarım limonun suyu

2/3 çay bardağı zeytinyağı

250 gr rendelenmiş taze kaşar peyniri

150 gr gravyer peyniri

Tuz

Karabiber

Fesleğen



Hazırlanışı

Makarnayı dişe gelecek şekilde haşlayın. Üzerine 1 yemek kaşığı zeytinyağı gezdirip harmanlayın. Tavaya kalan zeytinyağını ekleyip ısıtın. Üzerine minik doğradığınız sarımsakları ve jülyen doğradığınız biberleri ekleyip soteleyin. Ayıkladığınız bamyayı da ilave edip sotelemeye devam edin. Malzemeler yumuşayınca domates püresini, limon suyunu, tuzu ve baharatları ekleyip orta ateşte kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra kısık ateşte 5-6 dakika pişirin. Son olarak kiraz domatesleri ekleyip hızlıca soteleyin. Makarnayı fırın kabına alın. üzerine bamyalı malzemeyi ve rendelenmiş kaşar peynirini ekleyip karıştırın. Son olarak üzerine gravyer peynirini serpip önceden ısıtılmış 200 derece fırında kızarıncaya kadar pişirin. Servis yapın.