Domatesli ve kremalı patates dilimleri

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6 kişilik

Malzemeler

4 patates

2 domates

5-6 kiraz domates

6-8 sarı kiraz domates

200 ml krema

Tereyağı

Zeytinyağı

Taze kekik

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı

Fırını 180 derecede ısıtın. Patateslerin kabuğunu soyun. Keskin bir bıçakla yuvarlak ve ince olacak şekilde dilimleyin. Kremayı geniş, yayvan bir kaba dökün. Tuz ve karabiber ekleyip tel çırpıcıyla çırpın. Cam fırın kabına fırçayla tereyağı sürün. Patates dilimlerini kremaya bulayıp içi yağlanmış fırın kabına hafifçe üst üste gelecek şekilde yan yana dizin. Domatesleri yıkayıp kurulayın. Büyük domatesleri yuvarlak dilimleyin. Kiraz domatesleri ise ortadan ikiye kesin. Bir kaba alıp üzerine zeytinyağı gezdirip tuz ve karabiber serpin. İyice harmanlayın. Patateslerin üzerine domates dilimlerini dizin. Kabı sıcak fırına yerleştirip domatesler iyice kızarana kadar pişirin. Taze kekik dallarıyla süsleyip servis yapın.



* Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.