Domatesli yaz makarnası tarifi
Malzemeler:
1 paket spagetti makarna
Sosu için
1 soğan
Yarım çay bardağı
Sızma zeytinyağı
1 dolmalık kırmızı biber
1 havuç
1 kereviz sapı
2 su bardağı rendelenmiş domates
1 defne yaprağı
1 yemek kaşığı acı biber sosu
Yarım çay bardağı sebze suyu
Üzeri için
Fesleğen yaprakları
Hazırlanışı:
Spagetti makarnayı tuzlu suda haşlayıp suyunu süzün. Sosu için, piyazlık doğradığınız soğanı sızma zeytinyağında pembeleşinceye kadar soteleyin. İnce şeritler halinde doğradığınız kırmızı biber, ince yuvarlak dilimlediğiniz havuç ve kereviz saplarını ilave edip sotelemeye devam edin. rendelenmiş domates, defne yaprağı, acı biber sosu ve sebze suyunu ilave edip kısık ateşte 15 dakika pişirin. Suyunu süzdüğünüz spagetti makarnayı sosa ilave edip karıştırın. Fesleğen yaprakları ile süsleyerek sıcak servis yapın.