Duvaklı pilav
4 kişilik
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Malzemeler
Pilav için
1.5 su bardağı baldo pirinç
3 su sıcak su
70 gr tereyağı
Tuz
İç harcı için
500 gr kıyma
1 soğan
4 yemek kaşığı zeytinyağı
2 kırmızıbiber
Tuz
Karabiber
Kimyon
Tarçın
Kuş üzümü
Çam fıstığı
Badem
Üzeri için
Dereotu
Hazırlanışı:
Pirinci yıkayıp 30 dakika tuzlu sıcak suda bekletin. Tereyağını eritin ve pirinci 5 dakika kavurun. Tuz ve sıcak su ekleyip kapağı kapalı olarak suyunu çekinceye kadar pişirin. Kırmızıbiberi küp şeklinde doğrayıp 1 yemek kaşığı zeytinyağı ile soteleyin. Badem ve dolmalık fıstığı bir tavada hafif kızarıncaya kadar kavurun. Kıymayı kalan zeytinyağı ve küp doğranmış soğan ile birlikte kavurun. Kuş üzümü ve kırmızıbiberi ekleyip birkaç dakika daha kavurun. Tuz, karabiber, kimyon, tarçın ile tatlandırın. Kavurduğunuz fıstık ve bademi ekleyin. Derin bir kaseye kıymalı harcı bastırarak yerleştirin. Üzerine pilavı doldurup servis tabağına ters çevirin. Dereotu ile süsleyerek sıcak servis yapın.