Sofralarınıza çeşitlilik katacak pratik ekmek üstü domates tava tarifi

Malzemeler:

4 sivribiber

4 mini renkli domates

4 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak (İnce kıyılmış)

Tuz

4 dilim köy ekmeği

4 yemek kaşığı labne peyniri

1 yemek kaşığı ceviz içi



Hazırlanışı:

Zeytinyağını tavaya alın, biberleri birkaç parçaya bölün, çekirdeklerini temizleyip ilave edin. Kısık ateşte kavurun. Domatesleri ortadan ikiye bölüp tavaya yerleştirin. Üzerine tuz ve sarımsak serpin. Birkaç dakika soteleyip ocaktan alın. Ekmekleri kızartın ve üzerlerine labne peyniri sürüp domatesleri ve biberleri yerleştirin. İri kırılmış ceviz içlerini serpip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.