Ekşili ve kıymalı çorba

6 kişilik -

Malzemeler

4 su bardağı et suyu

1 limonun suyu

3 yemek kaşığı un

2 yumurta

350 gr kuzu kıyma

Tuz

Karabiber

60 gr tereyağı

Yarım çay kaşığı kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı domates salçası

Yarım yemek kaşığı kuru reyhan



Hazırlanışı

Et suyunu tencerede kaynatın. Terbiye için, limon suyu, un ve yumurtaları bir kaseye alıp çırpın. Terbiyeye kaynar et suyundan bir kepçe dolusu ekleyin. Karıştırıp tencereye yavaşça ilave edin. Unun topaklanmaması için iyice karıştırın. Tuzla tatlandırın. Kıymayı tuz ve karabiber ilavesiyle yoğurup minik köfteler hazırlayın. Köfteleri unlayın ve 30 gr tereyağında kızartın. Kızarttığınız köfteleri yağı ile birlikte çorbaya ekleyin. Kalan tereyağını bir tavada eritin. Salça ve kırmızı toz biberi ekleyip kavurun. çorbaya ekleyin. Kuru reyhan ekleyip servis yapın.