Enginar salsalı kuzu kebabı

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Kuzuya lezzet katan enginar!

4 kişilik 1 saat 45 dakika

MALZEMELER

Marine için:

• 1 kg kuzu kuşbaşı

• 1/2 su bardağı yoğurt

• 1 diş sarımsak, doğranmış

• 6 sap biberiye, yaprakları ince ince doğranmış

• 1/2 çay kaşığı tarçın

• 2 yemek kaşığı hardal

• 1 yemek kaşığı kimyon

Salsa için:

• 4 yemek kaşığı tereyağı

• 1 yemek kaşığı avokado yağı

• 4 adet enginar kalbi, dilimlenmiş

• 500 gr kahverengi ya da portabellini mantarı, dilimlenmiş

• 1/4 su bardağı kapari

• 1/4 su bardağı taze maydanoz

• Tuz ve taze çekilmiş karabiber

• 16 taze defne yaprağı

• 4 sap taze fesleğen

• 3 adet limon, elma dilim kesilmiş



Hazırlanışı:

Geniş bir kapta marine sosu için tüm malzemeleri karıştırın. Kuzu kuşbaşını ekleyin ve iyice karıştırdıktan sonra buzdolabında en az bir saat dinlendirin. Salsa için, kızgın bir tavada tereyağını hafifçe kızdırarak mantarlarla enginarları renkleri altın sarısına dönünceye ve çıtırlaşana kadar soteleyin. Ateşten alın, kapari, maydanoz, tuz ve karabiberi ekleyin. Bir kenarda bekletin. Fırını 200 dereceye ayarlayarak önceden ısıtın. Kuzu kuşbaşıları marine sosundan çıkarıp sekiz çöp şişe defne yapraklarıyla birlikte geçirin. Fırın tepsisine dizin, yaklaşık 20 dakika boyunca fırınlayın. Fesleğen ve limon dilimleriyle süsleyerek sıcak servis edin.