Enginarlı iç bakla tarifi

Malzemeler:

6 enginar

1 kg taze iç bakla

1 rendelenmiş soğan

Yarım su bardağı sızma zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tozşeker

1 tatlı kaşığı un

1 demet dereotu

4 taze soğan

1 limon

Yarım litre su

Tuz



Hazırlanışı:

Üç kaşık zeytinyağını tencereye alıp ısıtın. Rendelediğiniz soğanı ekleyip pembeleşinceye kadar kavurun. Enginarları ekleyin. Şeker, un, tuz, limon suyu ve soğuk suyu ilave edin. Tencerenin kapağını kapatıp 30 dakika pişirin. Baklaları ayrı bir tencerede haşlayıp kabuklarını çıkarın. Zeytinyağında soteleyin. Üzerine ince doğranmış taze soğan ve dereotu ekleyip karıştırın. Enginarların göbeğine doldurun. Üzerlerine zeytinyağı gezdirip servis yapın.