Enginarlı iç bakla tarifi
Malzemeler:
6 enginar
1 kg taze iç bakla
1 rendelenmiş soğan
Yarım su bardağı sızma zeytinyağı
1 tatlı kaşığı tozşeker
1 tatlı kaşığı un
1 demet dereotu
4 taze soğan
1 limon
Yarım litre su
Tuz
Hazırlanışı:
Üç kaşık zeytinyağını tencereye alıp ısıtın. Rendelediğiniz soğanı ekleyip pembeleşinceye kadar kavurun. Enginarları ekleyin. Şeker, un, tuz, limon suyu ve soğuk suyu ilave edin. Tencerenin kapağını kapatıp 30 dakika pişirin. Baklaları ayrı bir tencerede haşlayıp kabuklarını çıkarın. Zeytinyağında soteleyin. Üzerine ince doğranmış taze soğan ve dereotu ekleyip karıştırın. Enginarların göbeğine doldurun. Üzerlerine zeytinyağı gezdirip servis yapın.