Enginarlı ve dolmalık fıstıklı aynalı sazan balığı tarifi

Malzemeler:

10 enginar kalbi

1 limon

40 tereyağı

50 g dolmalık fıstık

2 kg kalkan balığı

Tuz

Karabiber

1 su bardağı beyaz şarap sirkesi



Hazırlanışı:

Tereyağını bir tavada eritip dolmalık fıstıkları renkleri hafif dönünceye kadar 2-3 dakika kavurun. Enginar kalplerini ilave edin. Tuz ile tatlandırıp 7-8 dakika soteleyin. Aynalı sazan balıklarını geniş bir tencereye alın. Üzerini 4 parmak geçecek kadar su ilave edin. Tuz ve karabiber ile tatlandırıp 5 dakika kadar haşlayın. Ocaktan alıp ılınmaya bırakın. Ilınan balıkların derisini temizleyip yağlı kağıt serili fırın tepsisine alın. Üzerini dolmalık fıstıklı ve enginarlı harç ile kaplayıp tuz ile tatlandırın. Üzerine beyaz şarap sirkesini gezdirin ve üzerini yağlı kağıt ile kapatın. Önceden ısıtılmış 280 derece fırında üzeri kapalı olarak 10 dakika pişirin. Üzerini açıp 15 dakika daha pişirip fırından alın. Sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

