Enginarlı ve tavuklu pide
6 kişilik
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Malzemeler
Hamur için
1 çay bardağı
eritilmiş tereyağı
1 çay bardağı
ayçiçek yağı
2 yumurta
(1 tanesinin sarısı
üzerine ayrılacak)
1 paket kabartma
tozu
1 su bardağı
ılık yoğurt
Tuz
Alabildiğince un
İç harcı için
250 gr tavuk eti
2-3 haşlanmış
enginar
1 soğan
1 domates
1 yeşil biber
Tuz
Karabiber
Kırmızı pul biber
Hazırlanışı
Tavuk etlerini, enginarı ve domatesleri
küp şeklinde doğrayın. Soğanı yemeklik
doğrayıp zeytinyağında pembeleşinceye
kadar kavurun. Etleri ekleyip birkaç dakika
yüksek ateşte soteleyin. Domates ve ince
doğranmış biberleri ilave ederek etler
yumuşayıncaya kadar pişirin. Enginarları,
tuz ve baharatları ekleyerek birkaç dakika
daha pişirin. Soğumaya bırakın. Tereyağı,
ayçiçek yağı, tuz, yumurta ve yoğurdu
bir kapta iyice karıştırın. Biraz un eleyin,
kabartma tozunu ilave edin ve yoğurun.
Unu ekleyin. Hamuru15-20 dakika
dinlendirin. Hamurdan küçük parçalar alıp
merdaneyle hafif açın. Tavuklu harçtan
hamurun ortasına uzunlamasına yerleştirin
ve kenarlardan katlayarak pide şekli verin.
Kenarlarına 1 yemek kaşığı ayçiçek yağı
eklenmiş yumurta sarısını sürün. 180 derece
fırında kızarıncaya kadar pişirin. Fırından
çıkınca pidelerin kenarlarına tereyağı sürün.