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Enginarlı ve tavuklu pide

 6 kişilik   -
Malzemeler
Hamur için
1 çay bardağı eritilmiş tereyağı
1 çay bardağı ayçiçek yağı
2 yumurta (1 tanesinin sarısı üzerine ayrılacak)
1 paket kabartma tozu
1 su bardağı ılık yoğurt
Tuz
Alabildiğince un

İç harcı için
250 gr tavuk eti
2-3 haşlanmış enginar
1 soğan
1 domates
1 yeşil biber
Tuz
Karabiber
Kırmızı pul biber

Hazırlanışı
Tavuk etlerini, enginarı ve domatesleri küp şeklinde doğrayın. Soğanı yemeklik doğrayıp zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavurun. Etleri ekleyip birkaç dakika yüksek ateşte soteleyin. Domates ve ince doğranmış biberleri ilave ederek etler yumuşayıncaya kadar pişirin. Enginarları, tuz ve baharatları ekleyerek birkaç dakika daha pişirin. Soğumaya bırakın. Tereyağı, ayçiçek yağı, tuz, yumurta ve yoğurdu bir kapta iyice karıştırın. Biraz un eleyin, kabartma tozunu ilave edin ve yoğurun. Unu ekleyin. Hamuru15-20 dakika dinlendirin. Hamurdan küçük parçalar alıp merdaneyle hafif açın. Tavuklu harçtan hamurun ortasına uzunlamasına yerleştirin ve kenarlardan katlayarak pide şekli verin. Kenarlarına 1 yemek kaşığı ayçiçek yağı eklenmiş yumurta sarısını sürün. 180 derece fırında kızarıncaya kadar pişirin. Fırından çıkınca pidelerin kenarlarına tereyağı sürün.

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