Erikli yaprak sarması
- kişilik
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Malzemeler
500 gr taze asma yaprağı
250 gr diş sarımsak
250 gr yeşil erik
1 büyük boy soğan
400 gr kıyma
500 gr pirinç
2 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı biber salçası
1 tatlı kaşığı karabiber
Yarım çay kaşığı yenibahar
Tuz
3 limonun suyu
Soğanı ve 10 diş sarımsağı ince doğrayın. İçerisine salça, kıyma, pirinç, karabiber ve yenibaharı katarak üzerine limon suyu ekleyerek yaprak sarmasının içini hazırlayın. Yaprakların saplarını keserek kaynar suda yumuşayıncaya kadar pişirin. Pişen yaprakların içine büyüklüğüne göre içerisine hazırlanan içten koyun ve serçe parmak büyüklüğünde sarın. Kestiğiniz yaprakların saplarını tencerenin alt kısmına dizin. Sarmaları sapların ve yaprakların üzerine düzgünce dizin. Kalan yaprakları da sarmaların üzerine koyarak tencerenin çapı kadar bir tabağı da yaprakların üzerine kapatın. Üzerine 3 bardak kaynamış su ve tuz koyarak 30 dakika pişirin. Daha sonra tencerenin üzerinden tabağı alarak erik ve kalan sarımsakları ekleyin. 10 dakika daha pişirin. Sarmaların suyunu süzerek servis tabağına alın ve ılık olarak servis edin.
* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.