Etli karışık yaz dolması

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Malzemeler

500 gr pirinç

500 gr orta yağlı kıyma

6 dolmalık küçük patlıcan

6 dolmalık küçük kabak

6 kırmızı dolmalık biber

6 yeşil dolmalık biber

6 domates

3 limonun suyu

2 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

Yarım çay kaşığı yenibahar

2 orta boy soğan

Tuz

Su



Hazırlanışı:

Patlıcan, kabak, domates ve biberleri dolma yapmak için hazır hale getirin. Soğan ve sarımsağı ince doğrayın. İçerisine kıyma, pirinç, domates salçası, biber salçası ve karabiberi ekleyin. 2 limonun suyunu yarım bardak suyla birlikte karışıma ekleyin. Tüm malzemeyi karıştırarak dolma içini hazırlayın. Hazırladığınız içi ebzelerin içine üst kısımlarından ikişer santim boşluk bırakarak doldurun ve ağzını kapatmak için ağızlarına birer parça domatesi kapak gibi kapatın. Tencereye kabak sonra patlıcan, biber ve domates şeklinde sırayla dizin. Dolmaların en üstüne tencere büyüklüğünde tabak kapatarak 3 su bardağı kaynamış su ve tuz ekleyin. 30 dakika pişirin. Daha sonra tencerenin üzerindeki tabağı kaldırarak 1 limonun suyunu ekleyin ve 10 dakikada pişirin. Dolmaları suyunu süzerek servis tabağına dizin. Ilık servis yapın.







