Etli kıtır çorba

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- kişilik -

Malzemeler

1 yumurta

2 su bardağı un

1 çay bardağı su

1 çay kaşığı tuz

250 gr kuzu eti

500 gr yoğurt

2 su bardağı su

1 yumurta

2 diş sarımsak

Tereyağı

Kırmızı toz biber



Hazırlanışı:

Un, yumurta, tuz ve suyu hamur yoğurma kabına alın. Yoğurup yarım saat dinlendirin. Kuzu etini üzerini geçecek kadar suyla birlikte tencereye alıp haşlayın. Hamuru unlanmış zeminde ince açın ve küçük kareler şeklinde kesin. Fırın tepsisine dizin. Fırını 160 derecede ısıtın ve hamurları fırında biraz kurutun. Haşladığınız etin suyunu süzüp ince parçalar olacak şekilde elinizle ayırın. Haşlama suyuna 2 su bardağı su ekleyerek tekrar ısıtın. Fırında kuruttuğunuz hamurların bir kısmını ve eti kaynayan et suyuna ilave edin. Yoğurt, ezilmiş sarımsak ve 1 yumurtayı bir kapta çırpın. Yoğurdun kesilmemesi için çorbanın suyundan yavaşça ekleyin. Karışımı çorbaya yavaşça ekleyip karıştırın. Bir taşım pişirin. Hamurların kalan yarısını ve toz biberi kızdırılmış tereyağına ekleyin. Biberli yağı çorbaya ilave edin.





* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.