Etli samsak tavası

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Etli samsak tavası tarifi

- kişilik -

Malzemeler

3 yeşil sivri biber

1 kırmızı Arnavut biberi

10-12 diş sarımsak

5 yemek kaşığı zeytinyağı

1 kg kuşbaşı kuzu eti

12 arpacık soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

2 tatlı kaşığı biber salçası

Tuz

Karabiber

1 çay kaşığı kırmızı pul biber

1 çay kaşığı sumak

3 su bardağı sıcak su

2 yemek kaşığı nar ekşisi



Hazırlanışı:

Biberleri küçük küp şeklinde doğrayın. Sarımsakları soyup iri doğrayın. Zeytinyağını geniş bir tencerede ısıtın. Kuşbaşı kuzu eti ve kabuklarını soyduğunuz arpacık soğanları ekleyip 8-10 dakika kavurun. Salçaları, tuz ve baharatları ekleyin. 2-3 dakika kavurup suyunu ilave edin. Kısık ateşte etler yumuşayıncaya kadar pişirin. Etler suyunu iyice çekince nar ekşisini ilave edip ocaktan alın. Sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.







