Etli samsak tavası
Etli samsak tavası tarifi
- kişilik
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Malzemeler
3 yeşil sivri biber
1 kırmızı Arnavut biberi
10-12 diş sarımsak
5 yemek kaşığı zeytinyağı
1 kg kuşbaşı kuzu eti
12 arpacık soğan
1 yemek kaşığı domates salçası
2 tatlı kaşığı biber salçası
Tuz
Karabiber
1 çay kaşığı kırmızı pul biber
1 çay kaşığı sumak
3 su bardağı sıcak su
2 yemek kaşığı nar ekşisi
Hazırlanışı:
Biberleri küçük küp şeklinde doğrayın. Sarımsakları soyup iri doğrayın. Zeytinyağını geniş bir tencerede ısıtın. Kuşbaşı kuzu eti ve kabuklarını soyduğunuz arpacık soğanları ekleyip 8-10 dakika kavurun. Salçaları, tuz ve baharatları ekleyin. 2-3 dakika kavurup suyunu ilave edin. Kısık ateşte etler yumuşayıncaya kadar pişirin. Etler suyunu iyice çekince nar ekşisini ilave edip ocaktan alın. Sıcak servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.