Etli ve pideli mantar

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4 kişilik -

Malzemeler

500 gr kültür mantarı

250 gr parça dana eti

1 su bardağı sıcak su

3 domates

1 salçalık kırmızıbiber

1 patates

2 taze soğan

2 diş sarımsak

1 bayat pide

3 yemek kaşığı ayçiçek yağı

Tuz

Yenibahar

Karabiber





Hazırlanışı

Mantarları temizleyip dörde kesin. Patatesin kabuğunu soyup küp şeklinde kesin. Biberi temizleyip zar şeklinde doğrayın. Taze soğanı temizleyip kıyın. Pideyi küçük parçalar şeklinde doğrayın. Sarımsakları kıyın. Domatesleri rendeleyin. Ayçiçek yağının 1 yemek kaşığı kadarını tavada ısıtıp sarımsak ve pideleri kavurun. Ocaktan alın. Kalan ayçiçek yağını tencerede ısıtıp küçük parçalar şeklinde kesilmiş dana etini kavurun. Rendelenmiş domates ve mantarları ekleyip kavurun. Baharat, tuz, biber, patates ve sıcak suyu ilave edip etler yumuşayana kadar pişirin. Ocaktan alıp pideli karışım ve taze soğanı ekleyin. Sıcak servis yapın.