Ev yapımı labne peynir

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Hiç evde peynir yapmayı denediniz mi? Kahvaltıların favorisi labne peyniri kendi ellerinizle hazırlayabilirsiniz.

- kişilik -

Malzemeler

400 ml süt

400 ml krema

1 yemek kaşığı yoğurt

4 yemek kaşığı üzüm sirkesi

1 tutam tuz



Hazırlanışı

400 ml krema, 400 ml süt, 1 yemek kaşığı yoğurt, bir tutam tuz ve 4 yemek kaşığı sirkeyi kalın tabanlı bir çelik tencereye alıp karıştırın. Tencereyi ocağın üzerine yerleştirip kaynayana kadar ısıtın. Kaynamaya başladıktan sonra 20 dakika süreyle tahta kaşıkla karıştırın. Tencereyi ocağın üzerinden alın. Karışım soğuyana kadar oda ısısında bekletin. Büyük bir cam kasenin üzerine tel süzgeci yerleştirin. Tel süzgecin içine iki kat tülbent yerleştirin. Karışımı süzgece dökün. Suyu süzülene kadar bekletin. Peyniri cam kasenin içine alıp mikserle çırpın. Kasenin üzerini kapakla kapatıp peyniri buzdolabında bir gece bekletin. Servis yapın.



* Tarif Lezzet dergisinden alınmıştır.



