Evde sağlıklı etten döner

Evde et döner yapımı!

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• 1 kg ince dilimlenmiş dana antrikot• 2 adet kuru soğan• 2 diş sarımsak• 2 yemek kaşığı yoğurt• Zeytinyağı• Kekik• Toz kırmızıbiberSoğanı ince rende ile rendeleyin. Yoğurt, salça, sarımsak, zeytinyağı ve baharatları karıştırın. Etleri bu hazırladığınız sosa iyice bulayıp bir gece kadar dolapta bekletin. Dilimleri üst üste alıp streç film veya temiz bir poşet yardımıyla rulo şeklinde sarın. Kenarlarını düğümleyerek şeklini sağlamlaştırın. Derin dondurucuda minimum 3-4 saat bekletin. Pişirmeden 1 saat önce çıkarın. İncecik dilimleyip tavada pişirin. Boylamasına kesin. Salça ve yağsız yoğurt ile servis edin.Enerji........................................ 190 kkalProtein...................................... 35,4 grYağ.......................................... 4 grKarbonhidrat............................ 1.45 gr