Fasulye çorbası nasıl yapılır?

Malzemeler

1 soğan

4-5 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

2 havuç

1 patates

1 çarliston biber

2 domates

1 yemek kaşığı un

Tuz

1 su bardağı haşlanmış dermason fasulye

Üzeri için

4-5 dal maydanoz



Hazırlanışı:

Yemeklik doğradığınız soğanı zeytinyağında pembeleşinceye kadar soteleyin. Salçayı ilave edip kokusu çıkıncaya kadar kavurun. Zar formunda doğradığınız havuç, patates, çarliston biber ve rendelediğiniz domatesleri ilave edip 10 dakika soteleyin. Un ve tuzunu ilave edip 5 su bardağı kadar kaynar su ekleyin. Kaynadıktan sonra altını kısıp haşlanmış dermason fasulyeyi ilave edin ve 7-8 dakika kısık ateşte pişirin. İnce kıydığınız maydanozla süsleyerek sıcak servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

